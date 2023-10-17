Barış Alper Yılmaz'ın transferindeki Beşiktaş ayrıntısı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.



Torunoğulları yaptığı açıklamada o dönem Yılmaz'ın transferi için görüşmeler yapıldığını ancak milli futbolcunun Galatasaray'ın tercih ettiğini söyledi.



"GÖRÜŞMELER YAPTIK"



Torunoğlu, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." dedi.



Torunoğulları, Aktürkoğlu iddialarını ise yalanlayarak, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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