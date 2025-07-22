Barış Alper'in zorlu dönemi: "Yaşadığım acıları kimse bilemez"
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda doğrudan katılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kampı değerlendiren Barış Alper, "Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Bolca dinleniyoruz, antrenmanlarımız yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız var. Avusturya'da 5 günlük kampımız olacak. İki hazırlık maçından birini oynadık. İkinci maçtan sonra İstanbul'a döneceğiz." diye konuştu.
"25 YAŞIMDA 5 TANE KUPAM VAR"
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİM BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALDI"
Barış Alper, gol ve asist sayısı bakımından bireysel hedeflerini yakalayamadığını dile getirdi.
Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim." şeklinde görüş belirtti.
"YAŞADIĞIM ACILARI KİMSE BİLEMEZ"
Milli futbolcu, amatör takımlardan Galatasaray'a uzanan kariyerinde çok acı çekmesine rağmen çok çalışarak başarılı olduğunu dile getirdi.
Galatasaray'daki ilk sezonunda ligi 13. bitirdiklerini belirten Barış Alper, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk geldiğimde hepimizin adına şanssız bir sezon oldu. İstediklerimizi yapamadık. O sezon lig Galatasaray adına kötü geçmişti. O sezon adaptasyon süreci yaşadım. İstanbul'a ilk kez gelmiştim. Büyük bir şehre alışmam gerekiyordu. Çok farklı bir Barış vardı. Kafam daha açılmamış gibiydi. Zamanla bazı şeylerin farkına vardım. Çalışmak gerektiğini, bireysellikle bir yere kadar gidilebileceğini gördüm. Sonra özel ekiplerle çalışmaya başladım. Beslenmeme, uykuma, çalışmalarıma dikkat ettim. Hala ediyorum. Bu kolay bir süreç değil. Bu işler dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Neler yaşadığımı bir ben biliyorum bir de ailem biliyor. Amatör liglerden Galatasaray'a geldim. Yaşadığım acıları kimse bilemez. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'dayım."
"VAN DİJK İLE REKABETİMİZİ TARAFTARLARIMIZ DA ÇOK SEVDİ"
Milli futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk ile girdiği rekabetin çok sevildiğini söyledi.
A Milli Takım'daki performansını değerlendiren Barış Alper, "Van Dijk ile tatlı bir ikili mücadelemiz oldu. Bu, benim bireysel yaptığım bir şey değildi. Bana verilen bir görev vardı. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme faydalı olabilmek için elimden geleni yaptım. Milli takım forması çok kutsal. Zaten Van Dijk gibi oyunculara alışkınım. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde üst düzey futbolcularla rekabet içindeydim. Van Dijk ile rekabetimizi taraftarlarımız da çok sevdi." şeklinde görüş belirtti.
"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİMİZDEN EMİNİM"
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası çok özeldi. O anların tadı damağımızda kaldı. Yaşadığımız mutluluk, taraftarlarımızla birlikte kutlamalarımız çok özeldi. Dünya Kupası için çok ümitliyim. Takımımız çok iyi. Saha içindeki ilişkilerimiz, takımdaşlığımız çok özel. Herkes milli takımda daha uzun zaman geçirmeyi istiyor. Dünya Kupası'na gideceğimizden eminim." diye konuştu.
Barış Alper, santrfor olarak görev verildiği A Milli Takım performansıyla ilgili eleştirilere değinerek, "Eleştiriler olacaktır. Objektif eleştirilere bakıyorum, dikkate de alıyorum. Profesyonel futbolcular olarak göz önündeyiz. Gönül ister ki hata yapmayalım, onları hep mutlu ederim ama bu futbol. Hocam bana nerede görev verirse orada oynarım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.
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