Barış Alper'in zorlu dönemi: "Yaşadığım acıları kimse bilemez"

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yeni sezonda doğrudan katılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Barış Alper, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Kampı değerlendiren Barış Alper, "Kamp ortamımız çok iyi. Hiçbir sorun yok. Herkes birbiriyle çok güzel anlaşıyor. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Antrenmanlarımız çok zorlu geçiyor. Bolca dinleniyoruz, antrenmanlarımız yapıyoruz. Keyifli bir ortamımız var. Avusturya'da 5 günlük kampımız olacak. İki hazırlık maçından birini oynadık. İkinci maçtan sonra İstanbul'a döneceğiz." diye konuştu.

"25 YAŞIMDA 5 TANE KUPAM VAR"



Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 sezon şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu aktaran sarı-kırmızılı futbolcu, "Üç senedir şampiyon oluyoruz. 25 yaşımda 5 tane kupam var. Herkese nasip olacak bir şey değil. Bunun için mutluyum. Güzel bir sezon geçirdik. Bu sezon daha çok çalışıp yine hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini vurgulayan Barış Alper Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir Galatasaray izleteceğimizi düşünüyorum. Ben ümitliyim. Taraftarlarımız bize desteklerini esirgemesin. Onlar bizim itici gücümüz. Nereye gidersek gidelim hep yanımızda oluyorlar. Her zaman bizi destekliyorlar. Bu sene Allah'ın izniyle onları mutlu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİM BEKLENTİLERİMİN ALTINDA KALDI"



Barış Alper, gol ve asist sayısı bakımından bireysel hedeflerini yakalayamadığını dile getirdi.



Her sezon öncesinde kendi adına hedef belirlediğini aktaran 25 yaşındaki futbolcu, "Her sene farklı hedefleri yakalamaya çalışıyorum. Geçen sezon istatistiklerim beklentilerimin altında kaldı. Her zaman kendime yüksek hedefler belirliyorum. Bu sezon hedeflerim daha farklı. Geçen sezonki asist ve gol sayımın üstüne çıkmayı istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Elimden gelenin en iyisini yaparak taraftarımızı mutlu edeceğim." şeklinde görüş belirtti.