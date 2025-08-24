Barış Alper'in menajerinden yeni açıklama: "Rekor fiyat olacak"
Transfer polemiğiyle gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan'dan yeni açıklama geldi. Maldan yapılacak teklifin rekor olacağını ifade etti.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen, Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan NEOM iddialarına yeni açıklama yaptı.
Maldan, "Barış'ı tanıyanlar ne kadar karakterli olduğunu bilir. Arkadaşlarına saygısızlığı olmaz. Barış takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Bu da onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk, Okan hocadan izin istedi. Kadro dışı değil," dedi.
"Daha konuşma yapmadık rakamlarda. İyileşme yapılacağı söylendi ama rakamlar söylenmedi." diyen Maldan, "Devre arası teklifler geldi. Barış 'Şampiyonluk yolundayız, gitmeyelim' dedi. Biz yönetimle görüştük, yönetimden 'kolaylık sağlarız' sözü geldi. Abdullah Ağabey değil, kalabalıktı ve öyle konuşuldu." ifadelerini kullandı.
"BİR TÜRK FUTBOLCUYA GELECEK REKOR FİYAT OLACAK"
Beyaz TV'ye konuşan Maldan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an NEOM son teklifini yapmadı. Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak."
NELER YAŞANDI?
Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.
Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.
Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.
Başkan Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Futbolcunun menajeri ise Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir." ifadelerini kullandı.
