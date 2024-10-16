Barış Alper'in yokluğunda Ziyech formasına kavuşuyor

Galatasaray'da milli arada sakatlanan ve Antalyaspor maçında riske edilmeyecek olan Barış Alper Yılmaz'ın yerine kimin görev alacağı merak ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre, Teknik Direktör Okan Buruk'un sakatlıktan dönen Hakim Ziyech'i Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadelede sahaya sürebileceği öne sürüldü.

Deneyimli çalıştırıcının Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş derbisinde yetiştirmek istediği için dinlendirmesi bekleniyor.