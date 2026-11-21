Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray -Samsunspor maçında konuk ekibin 15. dakikada Coulibaly ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Göktürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye ’de 100 kişiden 90’ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz. Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız da gerekmiyor. Türkiye’de Merkez Hakem Kurulunun köklü bir dönüşümden geçmesi şart."