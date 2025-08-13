Barnsley - Fleetwood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Lig Kupası)
İngiltere Lig Kupası’nda 1. eleme turu heyecanı başlıyor. Barnsley, Fleetwood’u konuk ediyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Barnsley - Fleetwood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
İngiltere Lig Kupası’nda bugün beş önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Heyecana ortak olmak isteyenler ise maç programına odaklandı. Barnsley, ev sahibi avantajını kullanarak Fleetwood karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Barnsley - Fleetwood maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
BARNSLEY - FLEETWOOD MAÇI NE ZAMAN?
İngiltere’de 1. Lig kupası maçları başlıyor. Barnsley’in Fleetwood’u ağırlayacağı mücadele 13 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45’te başlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
İNGİLTERE 1. LİG KUPASI MAÇ PROGRAMI
21:45 Barnsley - Fleetwood
21:45 Bolton - S. Wednesday
21:45 Cheltenham - Exeter City
21:45 Huddersfield - Leicester City
22:00 Birmingham - Sheffield Utd
