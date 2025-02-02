Bartın'da amatör lig maçında saha karıştı

Bartın Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Bartınspor, 40. dakikada Berkay'ın attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. Pozisyonlar nedeniyle gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından Bartınspor ile Sinopspor futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Sahaya giren polis ve saha görevlileri, her iki takım oyuncularını ayırarak, olayları büyümeden önledi.