Başakşehir, 3 puanı uzatmalarda kaptı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekipte 17. dakikada Piatek gol perdesini açarken, Alanyaspor'da Cordova 26. dakikada skora eşitliği getirdi.

45+3. dakikada konuk ekipte Balkovec, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

53. dakikada Başakşehir'de Figueiredo, orta sahadan attığı golle skora denge sağladı.

UZATMALARDA GÜLDÜ

Başakşehir, 90. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle yeniden öne geçerken, sonradan oyuna giren Serdar Gürler'in 90+5. dakikada kaydettiği golle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

13 MAÇTA 11 GALİBİYET

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, son 13 resmi maçta 11 galibiyet elde etmeyi başardı.

3. HAFTA MAÇI ERTELENMİŞTİ

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda St. Patrick's ile oynayacağı mücadeleden dolayı gelecek hafta Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti.

St. Patrick's - Başakşehir mücadelesi 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te oynanacak.