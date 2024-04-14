Başakşehir, 5 gollü düellonun galibi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.
Ev-sahibi ekip Mame Thiam'ın 18. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Konuk ekipte 36 ve 50. dakikalarda sahneye çıkan Figueiredo ise skoru 2-1'e getirdi.
Kırmızı-beyazlılarda Midtjsö 56. dakikada skora denge sağlasa da, turuncu laciverlti ekip 80. dakikada Dimitris Pelkas'ın golüye sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 46'ya çıkartarak 5. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 30 puanla 19 .sırada yer aldı.
WELİNTON GALATASARAY KARŞISINDA CEZALI
Pendikspor'da Welinton, 58. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
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