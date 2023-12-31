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Başakşehir, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Adana Demirspor mücadelesi öncesi antrenmanlara devam etti.

Başakşehir, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, turnuva maçlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, 2 Ocak Salı günü yapacağı idman ile karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.


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