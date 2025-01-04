Başakşehir, Adana Demirspor'u tek golle geçti.

8'inci dakikada Başakşehir'in atağında Hamza Güreler'in defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Crespo'dan önce kaleci Deniz kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.



16'ncı dakikada Adana Demirspor'un atağında Yusuf Barasi'nin arka direğe doğru kullandığı serbest atışta Arda Kurtulan'dan seken topa kaleci Muhammed Şengezer hakim oldu.



25'inci dakikada Başakşehir'in atağında savunmanın arkasına atılan pasta topa hakim olan Piatek'in yerden vuruşunda kaleci Deniz penaltı noktası civarında yatarak ayaklarıyla topu kontrol etti.



28'inci dakikada Başakşehir'in atağında ceza sahası içinde Kemen'in sağ tarafa pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Deniz'den geri döndü.



32'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Kemen'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ DEVRE



57'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan ceza sahasına giren Maestro'run vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.



71'inci dakikada Başakşehir'de Berat Özdemir'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç kaleci Deniz Dönmezer'den sıyrılmak isterken Kaleci Deniz son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.



83'üncü dakikada Adana Demirspor'un atağında Abdulsamet Burak'ın sol kanattan ortasında arka direkte Aimbetov'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.