Başakşehir, Alanya deplasmanını 3 puanla geçti
21.02.2026 18:20
Başakşehir-Alanyaspor maçından bir kare
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mounie'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa Meschack röveşata vurdu. Opoku'ya çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.
64. dakikada Başakşehir'de Da Costa, Makouta'dan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Da Costa'nın şutu, az farkla direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Bu futbolcunun volesinde top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 84 İzzet Çelik), Makouta (Dk. 72 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 46 Meschack), Hwang (Dk. 84 İbrahim Kaya), Güven Yalçın (Dk. 46 Mounie)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi (Dk. 46 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 71 Ba), Shomurodov (Dk. 71 Onur Ergün), Harit (Dk. 31 Yusuf Sarı), Selke (Dk. 58 Da Costa)
Goller: Dk. 14 Selke, Dk. 44 Shumorodov (penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Operi, Dk. 37 Kemen, Dk. 46 Selke, Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Duarte (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Güven Yalçın, Dk. 41 Ümit Akdağ, Dk. 53 Hadergjonaj, Dk. 76 Mounie, Dk. 90+6 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)