Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. GAİN Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. İşte, Başakşehir-Alanyaspor maçı hakkında bilgiler...



ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak.



GAİN Park'ta oynanacak müsabaka, 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ



RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.



Sarı kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve yeni transfer Christopher Operi, karşılaşmada görev yapamayacak.



Turuncu-lacivertli ekipte Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek, sarı kart cezasını tamamladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole imza atan Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'ın şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 18. MAÇ



RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 17 maçın 7'sini Başakşehir, 5'ini Alanyaspor kazandı. Beş müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 24 kez fileleri havalandırdı, Akdeniz temsilcisi ise 20 gol kaydetti.



Başakşehir, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.