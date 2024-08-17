Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Başakşehir ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.



BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’in 2. haftasında Başakşehir, Alanyaspor’u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 18 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te başlayacak.



Müsabaka, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



EV SAHİBİ AVRUPA'DA TUR ATLAMIŞTI



UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, hafta içinde oynadığı 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.



Başakşehir deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.