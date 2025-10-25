Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşan turuncu-lacivertli takım, 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, son 5 maçta 2 puan toplayabildi.

Aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle 10 puan toplayan Antalyaspor ise 10. sırada yer alıyor.



Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Abbosbek Fayzullaev ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.