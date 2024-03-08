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Başakşehir - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Başakşehir - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Başakşehir - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Başakşehir - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Başakşehir - Antalyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başakşehir - Antalyaspor maçı 09.03.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Başakşehir - Antalyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir - Antalyaspor Maçının Hakemleri

Başakşehir - Antalyaspor maçını orta hakem Mert Güzenge yönetecek.

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