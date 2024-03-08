Başakşehir - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Başakşehir - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Başakşehir - Antalyaspor maçı 09.03.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Başakşehir - Antalyaspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.
Başakşehir - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Başakşehir - Antalyaspor maçını orta hakem Mert Güzenge yönetecek.
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