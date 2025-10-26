NTV.COM.TR

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u farklı geçti.

Başakşehir, Antalyaspor'u farklı geçti: Nuri Şahin, eski takımını mağlup etti

Trendyol 'in 10. haftasında Erol Bulut yönetimindeki ile Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54. dakikalarda Nuno Da Costa ile 22 ve 88. dakikalarda Shomurodov kaydetti. Turuncu-lacivertlilerin 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

'da Doğukan Sinik, 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından 5 maç aradan sonra kazanan , puanını 10'a yükseltti ve 11. basamakta yer aldı. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 10 puanla 12. sırada yer buldu.

Başakşehir, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.

