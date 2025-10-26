Başakşehir, Antalyaspor'u farklı geçti: Nuri Şahin, eski takımını mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erol Bulut yönetimindeki Antalyaspor ile Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir karşı karşıya geldi.



Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabaka, Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+4 ve 54. dakikalarda Nuno Da Costa ile 22 ve 88. dakikalarda Shomurodov kaydetti. Turuncu-lacivertlilerin 10. dakikada Yusuf Sarı ile bulduğu gol ise VAR kontrolü sonrası faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

