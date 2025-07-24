Başakşehir, Avrupa sınavında avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'ye konuk olan İstanbul Başakşehir, 2025-26 sezonunun ilk maçına çıktı.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. 52. dakikada Başakşehir öne geçti. Brnic'in soldan ortasında Da Costa'nın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



Teknik direktörü Çağdaş Atan, Huvepharma Arena'da oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takımı 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü.

Kalede Muhammed Şengezer'i görevlendiren Atan, savunmanın sağında Onur Bulut, ortasında Leo Duarte ile Ousseynou Ba ve solunda Christopher Operi'yi görevlendirdi.

Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahiner'e şans veren 45 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Yusuf Sarı, solda Ivan Brnic ve ileri uçta Nuno Da Costa'yı tercih etti.



Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.



YENİ TRANSFERLERDEN ONUR VE DA COSTA İLK 11'DE



İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk maçına çıktı.



Teknik direktör Çağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur ve Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirdi.



Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı.

Başakşehir'de Jerome Opoku da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.



CHERNO MORE'NİN BAŞINDA TANIDIK İSİM



Bulgaristan temsilcisi Cherno More'nin teknik direktörü Ilian Iliev, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.



Aynı zamanda Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü de üstlenen Iliev, 1993-94 sezonunda Altay, 1998'de ise Bursaspor'da forma giydi.