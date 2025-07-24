Başakşehir, Avrupa'da avantaj peşinde

Başakşehir, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçı saat 20'de başlayacak.



Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçtan önce, "Bu sezon daha tecrübeliyiz. Kadro olarak daha güçlü ve kaliteliyiz." dedi.

4 İSİM İLK KEZ OYNAYABİLİR



Başakşehir'in yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı 4 futbolcu; Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno Da Costa ve Onur Bulut görev verilmesi halinde ilk kez Başakşehir forması giyecek.



Bu maçın rövanşı 31 temmuz perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija yönetecek.



ATAN'LA AVRUPA KARNESİ

Başakşehir, teknik direktör Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.



Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.