Başakşehir Avrupa'dan elendi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
İlk maçı kendi evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya deplasmanında Universitatea Craiova'ya konuk oldu.
Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan müsabakada 3-1 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa'dan elendi.
6 DEĞİŞİKLİK
İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.
Atan, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 11'de oynattığı isimlerden kaleci Muhammed Şengezer'i cezası, Leo Duarte'yi de sakatlığı sebebiyle kadroya alamadı. Nuno Da Costa, Ömer Faruk Beyaz ve Deniz Türüç'ü yedek soyunduran 45 yaşındaki teknik adam, Onur Bulut'u da maç kadrosuna dahil etmedi.
Atan, bu isimlerin yerine Volkan Babacan, Ebosele, Opoku, Brnic, Onur Ergün ve Selke'yi ilk 11'de değerlendirdi.
AVRUPA'DA 68. MAÇ
Craiova'ya konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkmış oldu.
İstanbul Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşamıştı.
İLK 11'LER
Universitatea Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.
Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev
Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Maç