İlk maçı kendi evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya deplasmanında Universitatea Craiova'ya konuk oldu.

Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan müsabakada 3-1 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı.



Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa'dan elendi.



6 DEĞİŞİKLİK

İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Atan, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 11'de oynattığı isimlerden kaleci Muhammed Şengezer'i cezası, Leo Duarte'yi de sakatlığı sebebiyle kadroya alamadı. Nuno Da Costa, Ömer Faruk Beyaz ve Deniz Türüç'ü yedek soyunduran 45 yaşındaki teknik adam, Onur Bulut'u da maç kadrosuna dahil etmedi.



Atan, bu isimlerin yerine Volkan Babacan, Ebosele, Opoku, Brnic, Onur Ergün ve Selke'yi ilk 11'de değerlendirdi.