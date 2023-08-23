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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa’da oynarken de erteleme kararları alınsaydı

Fenerbahçe maçının, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesiyle alakalı olarak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Avrupa’da mücadelede eden takımlarla ilgili karar alındı. Keşke daha erken alınsaydı. Geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da oynadığımız zamanlarda da alınsaydı." dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Keşke biz Avrupa’da oynarken de erteleme kararları alınsaydı

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Süper Lig ekiplerinden , şort sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig’in 3’üncü haftasında bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesiyle alakalı olarak, “Avrupa’da mücadelede eden takımlarla ilgili karar alındı. Keşke daha erken alınsaydı. Geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa’da oynadığımız zamanlarda da alınsaydı." dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu. Zamanında Kulüpler Birliği ve zamanın TFF Başkanı’yla bununla ilgili konuşmuştum. Alınan karar doğru. Avrupa mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz. Zamanı geleni çıkar oynarız.” ifadelerini kullandı.

Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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