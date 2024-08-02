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Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Onur Bulut transferi açıklaması

RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Onur Bulut transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini ve oyuncunun da Başakşehir'e gelmeye istekli olduğunu söyledi. Gümüşdağ, "Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da gelmek istiyor. Beşiktaş'la anlaşırsak, inşallah neticeye varacağız." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Onur Bulut transferi açıklaması

Beşiktaş'ta forma giyen sağ bek oyuncusu Onur Bulut'un adı transferde Başakşehir ile anılıyordu.

Turuncu-lacivertlilerin Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa kupasında gelen La Fiorita galibiyetinin ardından transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile görüştüklerini açıklayan Gümüşdağ, Çağdaş Atan'ın eski oyuncusu Onur Bulut'un anlaşma sağlanması durumunda Başakşehir'e katılacağını duyurdu.

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarında şu ifadelre yer aldı: 

"Beşiktaş'la görüşüyoruz. Zannediyorum yakın zamanda Beşiktaş da onay verirse neticeye varacağımıza inanıyorum. Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da gelmek istiyor. Beşiktaş'la anlaşırsak, inşallah neticeye varacağız."

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Onur Bulut transferi açıklaması - 1

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