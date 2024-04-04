Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de Başakaşehir'i deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy'un asistinde 16. dakikada Omar Colley sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekipte Emirhan İlkhan 90+5. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağlayarak sonucu belirledi.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 47 puanla 4. sırada yer alırken, Başakşehir ise 43 puanla 7. sırada yer aldı.



GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI



Siyah-beyazlı kulüp galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı.



ABOUBAKAR 124 GÜN SONRA İLK 11'DE



Beşiktaş'ta uzun bir süre kadro dışı bırakılan ve Afrika Uluslar Kupası'nın ardından affedilen Vincent Aboubakar, 124 gün sonra ilk kez Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıktı



COLLEY EN GOLCÜ SAVUNMA OLDU



Bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü Başakşehir filelerine gönderen Omar Colley, 2007/08'den bu yana Beşiktaş formasıyla bir sezonda en fazla gol atan savunma oyuncusu oldu.



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