Başakşehir - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11



Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih



AL MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE



Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.



En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.