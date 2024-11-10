Başakşehir - Beşiktaş (Canlı anlatım)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
İKİNCİ YARI
İkinci yarı Başakşehir'in santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
45+1. DAKİKA - SARI KART
Başakşehir'de Miguel Crespo, Muçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45. DAKİKA
Karşılaşmanın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
20. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.
15. DAKİKA
Mücadelenin 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sürüyor.
CANLI ANLATIM
Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih
AL MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE
Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.
En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.
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