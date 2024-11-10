NTV.COM.TR

Başakşehir - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir - Beşiktaş (Canlı anlatım)
İKİNCİ YARI
İkinci yarı Başakşehir'in santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
45+1. DAKİKA - SARI KART
Başakşehir'de Miguel Crespo, Muçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45. DAKİKA
Karşılaşmanın sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
20. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.
15. DAKİKA
Mücadelenin 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sürüyor.

CANLI ANLATIM

Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al Musrati, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Semih

AL MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...