Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Başakşehir-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir ise 33 puanla rakibinin bir basamak altında 6. basamakta kendine yer buldu.

Süper Lig'de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Avrupa kupaları için mutlak galibiyet peşinde.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir maçı öncesinde Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

Babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi'nin maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

ORKUN LİGDEKİ SON 3 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, ligde oynadığı son 3 maçta rakip ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez sarsan Orkun, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan müsabakada da gol atmayı başardı.

Genç oyuncu, bu sezon toplam 26 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.