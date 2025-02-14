Başakşehir-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Bodrum FK maçına geri sayım başladı. Bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle haftaya 17 puanla 17. sırada giriyor. İşte, Başakşehir-Bodrum FK maçı hakkında bilgiler...



Trendyol Süper Lig 24. haftasında Bodrum FK, 15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir'e konuk olacak.



Müsabaka bein sports ekranlarında yayınlanacak.



EKSİKLER



Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.



Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.