Başakşehir-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u konuk edecek. Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı. Kupaya 3. eleme turunda katılan Boluspor ise bu turda Karaman FK'yi 2-0, bir sonraki turda ise Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. İşte, Başakşehir-Boluspor maçı hakkında bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Başakşehir-Boluspor maçı 17 Ocak Çarşamba günü yapılacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor'dan canlı yayınlanacak.



17 OCAK ZTK MAÇ PROGRAMI



13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)



13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)



15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)



17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)



21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)