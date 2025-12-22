Başakşehir, bu sezon ilk kez 5 gol attı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler, kaydettiği 5 golle bu sezon en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. İstanbul ekibinin ligdeki en farklı galibiyeti ise 10. haftada deplasmanda Antalyaspor karşısında alınan 4-0’lık sonuçtu.

Karşılaşmada Başakşehir’in gollerini Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev, Umut Güneş ve Ivan Brnic atarken, Arda Kızıldağ da topu kendi kalesine gönderdi.

Başakşehir, ligde en son 5 gollü galibiyetini 2024-2025 sezonunun 4. haftasında sahasında Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek elde etmişti.