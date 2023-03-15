Başakşehir çeyrek final için Gent karşısında (İlk 11'ler belli oldu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Gent ekibini ağırlayacak ve çeyrek final için mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 50. karşılaşmasına çıkacak.



Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 49 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 66 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 71 gole engel olamadı.



BELÖZOĞLU İLE AVRUPA'DAKİ 14. MAÇ



Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 14. sınavını verecek.



Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Medipol Başakşehir, bu maçlarda 27 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.



SAHASINDA 25. MAÇ



Medipol Başakşehir, Gent mücadelesi ile Avrupa kupalarında 25. iç saha maçını oynayacak.



İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



Bu maçlarda rakip fileleri 34 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 24 golü engelleyemedi.



EN GOLCÜ İSİM VİSCA​​​​​​​



Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.



Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü ikinci oyuncuları konumunda bulunuyor. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da beş gol atarken, Deniz Türüç, Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, Serdar Gürler, Berkay Özcan ve Youssouf Ndayishimiye üçer, Marcio Mossoro da iki kez fileleri havalandırdı.



Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 12 golüne ise Bertrand Traore, Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.



MAÇIN İLK 11'İ BELLİ OLDU



Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Okaka