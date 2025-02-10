Başakşehir, Davidson Pereira'yla yollarını ayırdı

Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin Süper Ligi'nden Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon turuncu-lacivertli formayla 33 resmi maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Teşekkürler Davidson Pereira!



Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.



Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."