Başakşehir, Davidson Pereira'yla yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Brezilyalı hücum oyuncusu Davidson Pereira'nın Çin Süper Lig ekibi Qingdao West FC'ye transfer olduğunu açıkladı.
Başakşehir, Davidson Pereira'nın Çin Süper Ligi'nden Qingdao West FC'ye transfer olduğunu duyurdu.
33 yaşındaki oyuncu bu sezon turuncu-lacivertli formayla 33 resmi maçta 5 kez gol sevinci yaşamıştı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:
"Teşekkürler Davidson Pereira!
Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.
Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
👋🏻 Teşekkürler Davidson Pereira!— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) February 10, 2025
Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca özveriyle oynayan Davidson da Luz Pereira, Çin Süper Lig ekiplerinden Qingdao West FC kulübüne transfer olmuştur.
Davidson'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin… pic.twitter.com/h2JH68mSU7
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