Başakşehir evinde 2 golle galibiyete uzandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekipte Dimitris Pelkas, 12. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Berkay Özcan'ın 90+4'te penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk ekipte 90+2. dakikada Atilla Mocsi kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 49'a çıkartarak 5. sıraya yükseldi. Çaykur Rizespor ise 48 puanda kalarak 6. sıraya geriledi.

SHELVEY KADRODAN ÇIKTI



Çaykur Rizespor'da maç öncesinde ilk 11'de olduğu açıklanan Jonjo Shelvey sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Sakatlığı nükseden Shelvey'nin yerine Muammer Sarıkaya ilk 11'de sahaya çıktı.



SERİ 3 MAÇA ÇIKTI

Çağdaş Atan'ın öğrencileri böylelikle ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkarttı.

Öte yandan Rizespor'un ise 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.