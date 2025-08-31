NTV.COM.TR

Başakşehir - Eyüpspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak Başakşehir - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Eyüpspor maçı nerede oynanacak? Başakşehir - Eyüpspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Başakşehir - Eyüpspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Başakşehir - Eyüpspor Maçı Ne Zaman

Başakşehir - Eyüpspor maçı 31.08.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Başakşehir - Eyüpspor Maçı Nerede Oynanacak?

Başakşehir - Eyüpspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Başakşehir - Eyüpspor Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu

Başakşehir - Eyüpspor Maçının Hakemleri

Başakşehir - Eyüpspor maçını orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.

