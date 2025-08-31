Başakşehir - Eyüpspor Maçı Ne Zaman? Başakşehir - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Başakşehir - Eyüpspor maçı 31.08.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Başakşehir - Eyüpspor Maçı Nerede Oynanacak?
Başakşehir - Eyüpspor maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.
Başakşehir - Eyüpspor Maçının İlk 11'leri ve Oyuncu Kadrosu
Başakşehir - Eyüpspor Maçının Hakemleri
Başakşehir - Eyüpspor maçını orta hakem Zorbay Küçük yönetecek.
