RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Peki, Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Başakehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.



Müsabaka Bein Sports'dan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 14 puanı bulunuyor.



Son 3 maçında 2 galibiyet elde eden ikas Eyüpspor ise oynadığı 9 maçta, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İstanbul ekibi 15 puana sahip.



RAMS Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in tedavisi sürüyor. Serdar'ın son durumu maç günü netlik kazanacak.