Başakşehir - Fenerbahçe (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına çıkıyor.
İLK 11'LER VE BONUCCI KARARI
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Leonardo Bonucci hafif ağrıları nedeniyle riske edilmemek için kadroya dahil edilmedi.
(CANLI ANLATIM)
1' Başakşehir'in başlama vuruşuyla mücadele başladı
2' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski vuruşunu yaptı ancak Volkan Babacan topu kornere çeldi.
6' Fenerbahçe atağında Tadic'in sol kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında Deniz Türüç karşıladı.
7' Deniz Türüç sağ korner köşesine yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta topu içeriye çevirdi Edin Dzeko savunmasına yardımcı oldu. Ceza sahası dışında Berkay'ın şutunda top auta çıktı.
11' Edin Dzeko'nun ceza sahası içinde son çizgiden içeriye çevirdiği topa Dusan Tadic'in altıpas içerisinde yaptığı vuruş dışarı çıktı.
12' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
20' Sarı-lacivertlilerde itirazlarda bulunan Oosterwolde sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
22' Ceza sahasında Tadic pasını Dzeko'ya verdi, Boşnak forvetin sert şutu az farkla dışarı çıktı.
24' Başakşehir'in hücumunda Dubois sağ kanattan içeriye orta yaptı Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
26' Başakşehir'de Ousseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
28' Szymanski'nin köşe vuruşunda Edin Dzeko topa kafa vurdu top Volkan Babacan'ın kontrolünde kaldı.
29' Oosterwolde'nin ayağının altından kaçan topu Piatek kaparak şutunu çekti Livakovic gol olmasına engel oldu.
33' Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner sakatlığı dolayısıyla yerini Emirhan İlkhan'a bıraktı.
36' İsmail Yüksek ara pasında topu Szymanski ile buluşturmak istedi ancak hızlı giden pas Volkan Babacan'da kaldı.
41' Fenerbahçe Edin Dzeko ile gole çok yaklaştı, Boşnak golcünün şutu Volkan Babacan engeline takıldı.
44' Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic içeriye çevrilen topun gelişine sert vurdu meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave süre eklendi.
45+2' KIRMIZI KART! Başakşehir'de Figueiredo, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Ev sahibi ekip kalan bölümde 10 kişi mücadele edecek.
45+5' Serdar Aziz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Volkan Babacan kornere çeldi.
45+5 Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen ilk yarının son düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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