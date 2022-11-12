Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte kanal ve saat bilgisi



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele saat 20.00'de beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.



Ligde geride kalan 12 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde, ikinci Medipol Başakşehir ile aynı puanda olan Galatasaray, haftaya averajla üçüncü sırada girdi.



Turuncu-lacivertliler ise Galatasaray ile aynı sayıda galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

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Galatasaray'da tek eksik



Sarı-kırmızılı ekipte, savunma oyuncusu Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor.



Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Yeşilyurt DÇ Ofspor ile yapılan maçta sakatlanan Ross, bir süre sahalardan uzak kalacak.



Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.



Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ilk kez karşı karşıya



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.



Profesyonel futbolculuk kariyerlerine Galatasaray altyapısında yetişerek başlayan, sarı-kırmızılı ekipte UEFA Kupası zaferi yaşayan Türk futbolunun iki önemli orta saha oyuncusu, ayrıca hem A Milli Takım'da hem de İtalya'nın Inter takımında birlikte top koşturdu.



Galatasaray'daki futbolculuk dönemlerinde "Süper bücürler" lakabı takılan ikili, teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Ayrıca Okan Buruk, hem futbolcu olarak görev yaptığı hem de teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Medipol Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın başında ilk kez görev yapacak.



Kazanan takım Dünya Kupası arasına ikinci girecek



Süper Lig'de haftanın en önemli maçı olarak dikkat çeken karşılaşmayı kazanan takım, FIFA Dünya Kupası arasına ikincilik olarak girecek.



Haftaya 24'er puanla ikinci giren iki takımdan kazanan taraf, koltuğun tek başına sahibi olacak.



Az gol yiyen takımlar karşılaşıyor



Galatasaray ile Medipol Başakşehir, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekiyor.



Ligde 12 maçta 8 gol yiyen turuncu-lacivertliler, Arabam.com Konyaspor ile ligin en az gol yiyen takımları. Sarı-kırmızılılar ise kalesinde gördüğü 10 golle bu takımları takip ediyor.



Ligde 29. randevu



Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bu kez 29. kez karşı karşıya gelecek.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 28 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.



Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar



Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 14 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.



Dokuzu Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.



Biglia ve Mahmut'un durumları şüpheli



Medipol Başakşehir'de sakatlıklarını atlatan Lucas Biglia ve kaptan Mahmut Tekdemir'in durumu belirsizliğini koruyor.



Bu iki oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç günü netlik kazanacak.



