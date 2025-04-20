Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Gaziantep FK ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Başakşehir, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi.
Son 3 haftada rakiplerine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, galibiyet serisini 4 maça çıkararak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
SÜPER LİG'DE 12. KARŞILAŞMA
RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın biri hükmen galibiyet olmak üzere 6'sını turuncu-lacivertli takım, 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
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