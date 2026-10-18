Başakşehir, Gaziantep FK'yı İstanbul'dan eli boş gönderdi

Süper Lig’in 8’inci haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ’yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul Başakşehir FK puanını 11’e yükseltirken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini Shomurodov (Dk. 8) ve Umut Güneş (Dk. 82) atarken, konuk Gaziantepspor'un golü Serdar Dursun'dan (Dk. 66) geldi.

Bu sonuçla Başakşehir son 3 maçında da yenilmedi ve 7 puan topladı. Gaziantep FK ise 4. haftadaki 4-2'lik Göztepe galibiyetinden sonra 4 maçta sadece 2 beraberlik ve 2 puan alabildi.

Başakşehir 9. haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantepspor ise Erzurumspor'u konuk edecek..

Maç sonu İstanbul Başakşehir FK ile Gaziantep FK kulübesi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmaların ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak kırmızı kart gördü.