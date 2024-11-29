Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ve Göztepe kıran kırana bir mücadele verecek. Bu sezonun formda ekipleri arasında yer alan Göztepe, Başakşehir deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Peki, Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

