Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 14. hafta)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında taraftarı önünde Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda 16 puan toplayan Başakşehir, 21 puanlı Göztepe engelini aşmak istiyor. Peki, Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ve Göztepe kıran kırana bir mücadele verecek. Bu sezonun formda ekipleri arasında yer alan Göztepe, Başakşehir deplasmanından galip ayrılmak istiyor. Peki, Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 6 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Son 4 maçında 3 galibiyet alan Göztepe ise haftaya 21 puanla 5. sırada giriyor.
BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.
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