Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanıyor. İşte, Başakşehir-Hatayspor maçına dair ayrıntılar...



BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir-Hatayspor maçı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 17.30’da oynanacak.



Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak ve müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ



Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.



BAŞAKŞEHİR BU ETABA NASIL GELDİ?



Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.



