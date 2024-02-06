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Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak maçı kazanan takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler de maça dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, son 16 turu maçında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. 7 Şubat Çarşamba günü yapılacak müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi sorgulanıyor. İşte, Başakşehir-Hatayspor maçına dair ayrıntılar...

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir-Hatayspor maçı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 17.30’da oynanacak.

Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak ve müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

EV SAHİBİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'in durumu maç gününde netlik kazanacak.

BAŞAKŞEHİR BU ETABA NASIL GELDİ?

Kupaya 4. eleme turundan dahil olan turuncu-lacivertli ekip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek adını 5. eleme turuna, Boluspor'u da 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırmıştı.

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