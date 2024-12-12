Başakşehir-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Heidenheim maçına geri sayım başladı. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.​​​​​​​ İşte, Başakşehir-Heidenheim maçına dair bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Başakşehir-Heidenheim maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ



Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Senegalli stoper Ousseynou Ba, bu mücadelede forma giyemeyecek.



UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo da müsabakada görev yapamayacak.



Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Atakaş Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, son iki maçından ise beraberlikle ayrılarak 2 puan topladı.



Turuncu-lacivertli ekip ilk maçta sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. İstanbul ekibi, ikinci karşılaşmasında Slovenya ekibi Celje'ye deplasmanda 5-1 yenildi. Başakşehir, üçüncü maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2, son maçında da sahasında 90+6. dakikada yediği golle Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.



Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve yalnızca son oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Alman ekibi Heidenheim ise 9 puana sahip.



İlk maçında sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija'yı 2-1, ikinci maçında deplasmanda Pafos FC'yi 1-0 ve üçüncü maçında deplasmanda Hearts'i 2-0 yenen Heidenheim, son karşılaşmasında ise sahasında Chelsea'ye 2-0 kaybetti.