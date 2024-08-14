Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Başakşehir sahasında Iberia Tiflis'i konuk edecek. Başakşehir her türlü beraberlik ve galibiyette turu atlayan taraf olacak. Peki, Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak.



Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?



Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.



Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

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BAŞAKŞEHİR'İN BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ



RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.



İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.