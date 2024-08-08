Başakşehir-Iberia Tiflis rövanş maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi. İşte, Başakşehir-Iberia Tiflis rövanş maçı tarihi...



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



İLK MAÇTAN NOTLAR



UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 1-0 yendi.



17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.



45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.



87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1



Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.