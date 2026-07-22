Başakşehir, ilk resmi maçında Avrupa sınavında

“ÖZÜR DİLİYORUM”

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında 37 yaşındaki teknik adam soruları yanıtlmıştı.

Turuncu-lacivertli ekibi kamp için erken topladıklarını anlatan genç teknik direktör, "Bu turlarda daha hazır takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için aslında benim çok yapmadığım ama yapmamız gereken bir şey yaptık. Takımı erken topladık. Kaptanımız da burada, bir kere daha onlardan özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olamadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Hazır bir takıma karşı oynuyoruz, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ne yaptığını bilen, liginde de ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzla hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.