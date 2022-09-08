Başakşehir, İskoçya'da farka koştu

Haberler 08.09.2022 - 19:16 | Son Güncelleme : 08.09.2022 - 22:14
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0 yenerek grup maçlarına galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunun ardından başladı.
50. dakikada Medipol Başakşehirli Traore'nin şutunda top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türünç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2.
75. dakikada Medipol Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan ve üç futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3.
82. dakikada Medipol Başakşehir skoru 4-0'a getirdi. Chouiar'ın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkay'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladı.