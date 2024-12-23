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Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS , Trendyol 'in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Başakşehir-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa maçı, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR

Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

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