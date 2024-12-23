Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Başakşehir-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir-Kasımpaşa maçı, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.



Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EKSİK VE CEZALI OYUNCULAR



Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.



Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.