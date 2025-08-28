Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruplarına kalmanın peşinde

İlk maçı kendi evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya deplasmanında Universitatea Craiova 'ya konuk olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU



İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:



Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen



Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek



Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev



Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov