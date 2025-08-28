Başakşehir, Konferans Ligi'nde gruplarına kalmanın peşinde
Başakşehir ise Konferans Ligi gruplarına kalmanın peşinde. İşte maç öncesi ayrıntılar...
İlk maçı kendi evinde 2-1 kaybeden Başakşehir, Romanya deplasmanında Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
AVRUPA'DA 68. MAÇ
Craiova'ya konuk olacak turuncu-lacivertli futbol takımı, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak.
İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 26 galibiyet, 17 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.
Başakşehir elenmesi halinde Avrupa macerası sona erecek.
BAŞAKŞEHİR'İN KADROSU
İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen
Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek
Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev
Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov
