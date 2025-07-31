Başakşehir, Konferans Ligi'nde güle oynaya turladı

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir ile Cherno More karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Brnic, 31. dakikada Crespo, 36. dakikada Da Costa ve 80. dakikada Operi kaydetti.



Bu sonucun ardından toplam skorda 5-0'lık üstünlük yakalayan Başakşehir, Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Da Costa'nın pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı Crespo'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ceza yayı gerisinden ortasında Da Costa'nın penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



17. dakikada Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Brnic, fileleri havalandırdı: 1-0.



23. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Panayotov'un içeriye çevirdiği pasta arka direkte bulunan Stefanov, vuruşunu yaptı. Crespo'ya çarpan meşin yuvarlağı yine önünde bulan Stefanov'un şutunda top üstten auta gitti.



31. dakikada Başakşehir durumu 2-0 yaptı. Da Costa'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çıkardı. Crespo, kaleciden dönen topu altıpas içinde tamamladı: 2-0.



36. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 3'e çıkardı. Ba'nın pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlığı bekletmeden savunma arkasına sarkan Da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.



61. dakikada Sidney'in pasında topla buluşan Pedro, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.



64. dakikada sol kanatta topla buluşan Sidney, Onur Bulut'u çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.



80. dakikada Başakşehir farkı 4'e çıkardı. Kemen'in kullandığı kornerde arka direkte bulunan Operi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 4-0.



85. dakikada Operi'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarında bulunan Kemen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.