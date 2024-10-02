Başakşehir, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı
Başakşehir, Konferans Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Turuncu lacivertliler, ilk hafta mücadelesinde Rapid Wien'e 2-1 kaybetti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesini Avusturya ekibi adına 43. dakikada Louis Schaub açtı.
Başakşehir, 45+1'de Piatek'in golüyle eşitliği yakaladı.
Rapid Wien, ikinci yarının henüz ilk dakikasında yine Louis Schab'un kaydettiği golle maçı kazanmayı başardı.
Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'nde oynadığı 6 eleme maçında kaybetmemişti.
Bu sezon Avrupa'daki ilk mağlubiyetini yaşayan Başakşehir, lig etabında NK Celje, Kopenhag, Petrocub, Heidenheim,Cercle Brugge ile karşılaşacak.
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