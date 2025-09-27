Başakşehir, Konyaspor deplasmanında
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Oynadığı 5 maçta yaşadığı birer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik alan ve 6 puan toplayan bir maçı eksik turuncu lacivertliler, 11. sırada bulunuyor.
Beş maçta ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik yaşayan Konyaspor ise 7 puanla 10. sırada yer alıyor.
Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke, mücadelede forma giyemeyecek.
NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDE 2 MAÇTA 4 PUAN
Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde 2 maça çıkan RAMS Başakşehir, 4 puan topladı.
Son 2 müsabakada deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertli takım, evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
