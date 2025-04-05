Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İşte, Başakşehir-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...



BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Başakşehir-Konyaspor maçı, 5 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.



Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



TAKIMLARIN SÜPER LİG'DE SON DURUMU



Ligde çıktığı 27 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, 39 puanla 6. sırada yer aldı.



Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 9'unu kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 12'sinden mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 34 puanla 12. basamakta girdi.



BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ



Başakşehir'de sakatlığı bulunan Onur Ergün, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Deniz Türüç ise şans bulması halinde sahada olabilecek.

